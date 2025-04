Quotidiano.net - Meloni getta acqua sul fuoco: "Scelta errata, non una catastrofe"

Nervi saldi. Alle otto di sera, quando Giorgiadecide di commentare al Tg1 la guerra dichiarata da Donald Trump, la prima preoccupazione è bloccare l’ondata di panico che ha terremotato la Borsa: "Ladegli Stati Uniti è sbagliata, ma non è una. Bisogna frenare l’allarmismo che sento in queste ore. Il mercato degli Usa è importante per le esportazioni italiane, ma vale il 10% e non smetteremo di esportare". In realtà, qualcosa di molto simile allo sgomento si era diffuso in mattinata anche a Palazzo Chigi. Il colpo era atteso ma non così pesante e con un riflesso tanto devastante sui mercati. Di fronte a un quadro da allarme rosso, la premier cancella tutti gli impegni in agenda: era attesa in Calabria, a Limbadi, ma rimane a Roma per concentrarsi sulla strategia per far fronte ai dazi americani.