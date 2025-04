Lucchese - La telenovela in riva al baratro Mancini rinvia la presentazione alla città

Mancini – che fino a ieri mattina in Camera di commercio non figurava ancora come nuovo proprietario della Lucchese – ha recitato un copione già visto a Terni e ad Ascoli: vale a dire quello di promettere di illustrare il suo progetto sportivo come nuovo "patron" del club, nel corso di una conferenza stampa, che avrebbe dovuto svolgersi ieri mattina allo stadio; ma, poi, all’ultimo momento, ha cambiato idea. E’ stato il "dg" Veli, mercoledì sera, intorno alle 22, a mandare un messaggio telefonico, spiegando le ragioni per le quali Mancini ha annullato la conferenza. "La Lucchese 1905 – si legge nel messaggio – , nella persona del presidente Benedetto Mancini, preso atto del clima di profonda ostilità, manifestato sin qui da numerosi esponenti della stampa locale e, in generale, tenuto conto della ingiustificata diffidenza riservata alla neoinsediata proprietà, sulla scorta di pregiudizi del tutto inaccettabili, nel pieno interesse del Club, ritiene di voler annullare l’incontro con la stampa fissato per la giornata di giovedì 3 aprile, rinviando la conferenza stampa di presentazione dei programmi ed obiettivi della nuova proprietà alla prossima settimana, dopo aver regolarmente adempiuto alle incombenze di pagamento ereditate". Sport.quotidiano.net - Lucchese - La telenovela in riva al baratro. Mancini rinvia la "presentazione" alla città Leggi su Sport.quotidiano.net Benedetto– che fino a ieri mattina in Camera di commercio non figurava ancora come nuovo proprietario della– ha recitato un copione già visto a Terni e ad Ascoli: vale a dire quello di promettere di illustrare il suo progetto sportivo come nuovo "patron" del club, nel corso di una conferenza stampa, che avrebbe dovuto svolgersi ieri mattina allo stadio; ma, poi, all’ultimo momento, ha cambiato idea. E’ stato il "dg" Veli, mercoledì sera, intorno alle 22, a mandare un messaggio telefonico, spiegando le ragioni per le qualiha annullato la conferenza. "La1905 – si legge nel messaggio – , nella persona del presidente Benedetto, preso atto del clima di profonda ostilità, manifestato sin qui da numerosi esponenti della stampa locale e, in generale, tenuto conto della ingiustificata diffidenza riservataneoinsediata proprietà, sulla scorta di pregiudizi del tutto inaccettabili, nel pieno interesse del Club, ritiene di voler annullare l’incontro con la stampa fissato per la giornata di giovedì 3 aprile,ndo la conferenza stampa didei programmi ed obiettivi della nuova proprietàprossima settimana, dopo aver regolarmente adempiuto alle incombenze di pagamento ereditate".

