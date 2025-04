Trong>Jared

Trong>Leto

Trong>Jeff

Trong>Bridges

Trong>lanciano

Trong>trailer

Trong>Jared

Trong>Leto

Leggi su Cinefilos.it

Trong>Trong> eTrong>Trong>Trong> ilTrong> dial: “Tial”Mentre il mondo è alle prese con le implicazioni dell’intelligenza artificiale,sta arrivando nei cinema, offrendo effetti visivi sbalorditivi e un’avventura psichedelica ambientata in un futuro lontano. La Disney ha presentato in anteprima il film al. Sul palco,Trong>Trong>, la star del film, ha promesso che il nuovo film “tial. ovunque essa sia”.Il sequel di “: Legacy” del 2010, che a sua volta era un seguito di lunga gestazione di “” del 1982, racconta di un programma altamente sofisticato,, che viene inviato dal mondo digitale al mondo reale per una missione. Segna il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.