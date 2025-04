Ilrestodelcarlino.it - Risale un’altra posizione senza scendere in campo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Vuellegiocare: come la scorsa settimana, i recuperi dicono bene ai biancorossi che approfittando del netto ko casalingo di Milano al cospetto della capolista Udine, maturato mercoledì sera, occupano oggi il nono posto. Si tratta di una delle due poltrone che darà diritto a saltare il primo turno dei play-in, conservando anche il fattore casalingo in vista del secondo turno, sempre in gara secca ad eliminazione diretta. Sarebbe un vantaggio non da poco, perché significherebbe avere un piccolo break di riposo a fine regular-season e tornare insoltanto nel primo fine settimana di maggio (turno spalmato fra sabato 3 e domenica 4) mentre il primo turno si consumerà fra il 30 aprile e il 1° maggio. Chiaro che Pesaro spera ancora di poter ancora agganciare uno dei primi sette posti che qualificano direttamente ai playoff, ma va risconosciuto che la lotta è davvero serrata e dover affrontare tre trasferte su quattro in questo mese di aprile non sarà un aiuto.