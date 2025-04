Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Valencia: le squalifiche rendono tutto più complicato

è una partita della trentesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Un gol di Rudiger,izzato a 5 minuti alla fine del secondo tempo supplementare, ha tenuto in vita il “sogno Triplete” di Carlo Ancelotti e del suo. I Blancos martedì scorso hanno rischiato tantissimo nella semifinale di ritorno di Coppa del Re contro laSociedad – i tempi regolamentari erano terminati addirittura 4-3 per i baschi, chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata – ma sono comunque riusciti a cavarsela, come gli capita di solito, evitando per un soffio la pericolosa lotteria dei rigori.: lepiù(Ansa) – Ilveggente.itMatch completamente folle (4-4) quello con il club di San Sebastian, che ha confermato lo stato di salute non eccelso della difesa dei campioni d’Europa.