Come installare Windows 11 su un PC che non lo supporta? Il post di Microsoft

Windows 10 a Windows 11 continua a generare difficoltà per numerosi utenti, in particolare per chi utilizza dispositivi con hardware non compatibile con il nuovo sistema operativo. Microsoft ha recentemente affrontato il tema con un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, offrendo chiarimenti e indicazioni utili per coloro che non possono eseguire l'aggiornamento a causa del mancato rispetto dei requisiti minimi.Nonostante Microsoft metta a disposizione alcune soluzioni alternative per installare Windows 11 su dispositivi non compatibili, l'orientamento dell'azienda di Redmond appare sempre più chiaro: spingere gli utenti verso l'acquisto di nuovi PC. In un recente documento pubblicato sul sito ufficiale, viene infatti indicato esplicitamente Come opzione preferibile l'acquisto di un nuovo dispositivo con Windows 11 preinstallato – anche se molte macchine non supportate tecnicamente potrebbero gestire il sistema operativo senza difficoltà, grazie a una potenza hardware ancora ampiamente adeguata.

