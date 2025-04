Calciomercato.it - Juventus, i tifosi si schierano contro Agnelli: “Stai lontano”

Andrea‘bocciato’ daibianconeri, presa di posizione forteil suo ritorno eventuale alla presidenzaSi entra in un weekend delicatissimo e fondamentale per le prospettive dellanel finale di stagione. Bianconeri attesi domenica sera dalla Roma all’Olimpico, in uno sdiretto che può dire tantissimo per la corsa Champions. Presente e futuro che si intrecciano, in un match dai tanti significati e da non sbagliare per la compagine di Tudor, alla quale si chiedono conferme importanti dopo i tre punti ottenutiil Genoa, per raggiungere un traguardo fondamentale., isi: “” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Confermarsi nell’Europa che conta avrebbe un valore elevatissimo in termini di prestigio ed economici, per un club che sta facendo fatica da qualche stagione a tornare ai suoi livelli e che deve ripensare molte delle sue strategie.