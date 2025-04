Ilrestodelcarlino.it - L’Italservice con Sala Consilina: : "Tutti al palas. C’è bisogno di voi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il messaggio è semplice e diretto: oggi alle ore 20.30Pesaro hadii tifosi pesaresi. Digli appassionati. Stasera, di nuovo al PalaMegabox di Pesaro, arriva lo Sportingche in classifica precede i rossiniani di 3 punti. La formazione campana è la prima delle salve in questo momento. L’importanza del match è presto detta: è un altro scontro diretto di enorme valore. Perquesti motivi, la società lancia l’appello ai tifosi e con esso, lancia anche una iniziativa vantaggiosa: biglietto omaggio, come sempre, per gli under 18, ma, novità per questo venerdì, gli adulti che accompagneranno un minorenne, avranno diritto al biglietto ad un prezzo simbolico di soli 3 euro. L’obiettivo è chiaro: riempire il. L’eco del successo in rimonta sulla Pirossigeno Cosenza è stato forte, ma dev’essere messo alle spalle.