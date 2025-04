Tra i concorrenti del programma che andrà in onda dal 9 maggio ci sono Gabriel Garko Wanda Nara Emanuele Filiberto Federica Pellegrini Bianca Guaccero

Ballando con le stelle compie 20 anni. Un traguardo importante per il talent di Rai1 che porta in pista i volti noti del mondo dello spettacolo. E, per festeggiare, la conduttrice Milly Carlucci ha annunciato Sognando Ballando con le stelle, spin off del programma che andrà in onda dal 9 maggio. Qualche nome del cast è già stato svelato: Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero.

