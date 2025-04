Quotidiano.net - Carosello di emozioni

Ha vestito i panni di Ennia, la moglie di Guareschi, in Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano, il film dedicato alla vita dello scrittore emiliano che sarà trasmesso su Rai1 in autunno. Prossimamente la vedremo protagonista anche al cinema ne Il primo figlio e nelle serie Prima di noi e Cuori, entrambe in onda su Rai1. Tanta carne al fuoco, insomma, per Benedetta Cimatti, classe ’89 e romagnola doc di Faenza, recentemente protagonista di M. Il figlio del secolo, la serie che racconta Mussolini tratta dal best seller di Antonio Scurati dove ha interpretato il ruolo di Rachele, la moglie del dittatore. E che l’ha segnata non poco. "È stata una gran fatica – racconta – a volte avrei voluto scappare via". Addirittura? "Sì. Vestire i panni di Rachele Mussolini è stato un lavoro complicatissimo.