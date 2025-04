Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» interregionale femminile. Green Le Mura sereno. Stasera c’è Medicina

Leggi su Sport.quotidiano.net

IlLeSpring gioca l’anticipo del venerdì e sarà di scena al "Palatagliate", contro ilUnica Number 8 Massa. Il roster biancorosso non ha pressioni, visto che è già matematicamente al terzo posto, con +6 ed il vantaggio anche negli scontri diretti sulla quarta, la Pielle Livorno, a tre giornate dal termine. Le avversarie arrivano da cinque sconfitte e, per questo, sono scivolate lontane dal sesto posto e rischiano di veder sfumare i play-off.Unica Number 8, è la seconda squadra della Cestistica Spezzina di "A2" che fornisce il doppio utilizzo a una parte del roster, per questo è difficile capire chi scenderà sul parquet. L’anticipo a venerdì è, infatti, dovuto alla concomitanza con l’importante gara del sabato delle liguri contro Giussano, entrambe invischiate nella parte bassa della classifica.