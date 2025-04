Chiesa torna in Serie A | è tutto vero | la Big affonda il colpo

Chiesa, scivolato indietro nelle gerarchie del Liverpool, al termine della stagione può tornare in Serie A: lo vuole un top club.Durerà lo spazio di qualche altro mese l'esperienza in Inghilterra di Federico Chiesa. Poi, sarà tempo dei saluti. Il 27enne, utilizzato con il contagocce dal tecnico del Liverpool Arne Slot, al termine della stagione appare infatti destinato a lasciare la Premier League per tornare in Serie A. Sulle sue tracce c'è un club in difficoltà, pronto a puntare forte sulla sua voglia di rivalsa per ricominciare a lottare per lo scudetto.Chiesa torna in Serie A: è tutto vero: la Big affonda il colpo (Ansa) TvPlay.itParliamo del Milan che, alla luce delle numerose delusioni vissute tra campionato e Champions League, ha cominciato a progettare una rivoluzione che riguarderà ogni reparto.

