Boccaccio e Chaucer | l’arte di raccontare storie

del: la maestria dinella letteratura medievaleè un’arte particolare; lo dimostra la longevità con cui, prima che prendessero forma scritta, anche le fiabe si sono tramandate oralmente per secoli. Per costruire una buona storia, che intrighi, appassioni e duri nel tempo, bisogna saper catturare l’attenzione del lettore con dettagli ed elementi che riescano a produrre un racconto ben congegnato e unico nel suo genere. In Italia, quando si parla diuna storia immediatamente viene in mente Giovanni, l’emblema del racconto, un virtuoso di questo genere, con il suo Decameron. Il suo omologo anglofono, invece, si chiamava Geoffreye, a suo modo, anche lui seppe lasciare una traccia indelebile nella letteratura di quel periodo.