Incidente sull’A16 a Tufino imprenditore muore nello schianto con altra auto

muore sull’auto condotta da un’amico. Nicola Monaco, 60 anni, imprenditore di Ariano Irpino, ha perso la vita lungo l’A16 Napoli-Canosa. Lo schianto fatale si è consumato questa notte. Incidente sull’A16 a Tufino, imprenditore muore nello schianto con altra auto Nicola era a bordo di una Fiat Panda 4×4 condotta da un amico quando è .L'articolo Incidente sull’A16 a Tufino, imprenditore muore nello schianto con altra auto Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Incidente sull’A16 a Tufino, imprenditore muore nello schianto con altra auto Leggi su Teleclubitalia.it sull’condotta da un’amico. Nicola Monaco, 60 anni,di Ariano Irpino, ha perso la vita lungo l’A16 Napoli-Canosa. Lofatale si è consumato questa notte.conNicola era a bordo di una Fiat Panda 4×4 condotta da un amico quando è .L'articoloconTeleclubitalia.

Ariano Irpino, tragico incidente sull'A16: morto 60enne - Tragico schianto nella notte lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, nei pressi di Tufino. Un imprenditore di 60 anni di Ariano Irpino, Nicola Monaco, ... (msn.com)

Incidente sull’A16 Napoli-Canosa all’altezza di Nola: 2 km di coda in direzione Baiano - Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 aprile, sull'A16 Napoli-Canosa, dopo un incidente avvenuto tra Nola e Tufino, in direzione di Baiano: almeno due i chilometri di cosa che si ... (fanpage.it)

Incidente sull’A16, muore un 60enne di Ariano Irpino - Ad avere la peggio è stato un 60enne di Ariano Irpino che dopo essere stato trasportato in ospedale è deceduto a causa delle ferite riportate. Sono in corso le indagini della Polstrada per risalire ... (orticalab.it)