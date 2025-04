Lopinionista.it - “Tesori d’Acquacoltura” incontro a Vinitaly il 6 aprile

VERONA – Il pesce è da sempre uno dei migliori alleati del vino a tavola. L’Associazione Piscicoltori Italiani, che rappresenta oltre il 90% delle imprese di acquacoltura della Penisola, non può pertanto mancare all’appuntamento di, dal 6 al 9, dove presenterà eccellenze provenienti dagli allevamenti di varie regioni.Oltre ad alcune presenze in degustazioni insieme ad altri partner, l’API dà appuntamento nello stand di Confagricoltura (padiglione D), domenica 6, alle ore 14, per una degustazione guidata abbinata ai vini selezionati dall’AIS, l’Associazione Italiana Sommelier (posti limitati).Titolo dell’“I”: riflettori puntati sulle specie minori, fiore all’occhiello di un settore che in Italia conta oltre 25 specie allevate in ambienti differenti: un caso unico di biodiversità nel panorama europeo.