L' impianto per i rifiuti umidi a Mili il Tar respinge la richiesta di sospensione

impianto di trattamento dell'umido che il Comune vuole realizzare a Mili Marina. Il Tar ieri ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata dal Comitato "Amo il Paese" che fin dall'inizio si oppone alla realizzazione dell'opera, ritenuta.

