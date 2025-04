Boniek | "La Juventus non ha un fuoriclasse Thiago Motta? Il Bologna ora va quasi meglio"

Boniek, doppio ex di Juventus e Roma, parla alla Gazzetta dello Sport in vista del match di domenica sera all`Olimpico fra bianconeri. Leggi su Calciomercato.com Zbigniew, doppio ex die Roma, parla alla Gazzetta dello Sport in vista del match di domenica sera all`Olimpico fra bianconeri.

LA GAZZETTA | Roma-Juventus, parla il doppio ex Boniek: “Ecco il mio pronostico”. Boniek: "Juve senza fuoriclasse. Motta? Beh, il Bologna senza di lui va quasi meglio...". Boniek: "Juve, ti mancano i fuoriclasse. La stella allo Stadium? Me l'avevano data, poi...". Boniek a Gazzetta: “Non ha senso quello che hanno fatto a Platini. Tudor senza fuoriclasse, per.... Boniek alla Gazzetta: 'La Juventus non ha un fuoriclasse, Yildiz? Ci vuole il carisma. Il Bologna fa meglio senza Motta'. Boniek: "Ranieri è il calcio. La Roma corre con un gran gruppo, la Juventus è viva". Ne parlano su altre fonti

Boniek: "La Juventus non ha un fuoriclasse. Thiago Motta? Il Bologna ora va quasi meglio" - Zbigniew Boniek, doppio ex di Juventus e Roma, parla alla Gazzetta dello Sport in vista del match di domenica sera all`Olimpico fra ... (msn.com)

LA GAZZETTA | Roma-Juventus, parla il doppio ex Boniek: “Ecco il mio pronostico” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Boniek a Gazzetta: “Non ha senso quello che hanno fatto a Platini. Tudor senza fuoriclasse, per domenica…” - L’ex di bianconeri e giallorossi, Boniek gioca il suo derby a Gazzetta: «Tudor senza fuoriclasse, però è un duro e si fa sentire. Non ha senso quello che ... (tuttojuve.com)