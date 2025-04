Calciomercato il Milan riflette su Walker Lui | Potrei tornare al City

Milan non ha ancora deciso se esercitare o meno il diritto di riscatto per Kyle Walker in vista del prossimo Calciomercato estivo Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan riflette su Walker. Lui: “Potrei tornare al City” Leggi su Pianetamilan.it Ilnon ha ancora deciso se esercitare o meno il diritto di riscatto per Kylein vista del prossimoestivo

Futuro di Kyle Walker al Milan: riscatto o ritorno al City?. Calciomercato Milan, Rashford-Walker: doccia fredda. Spuntano due nomi per attacco e difesa di Conceiçao / Rumor. Il Giornale - Il Milan riflette su Walker. I rossoneri cercano anche un attaccante e un mediano. Calciomercato Milan: colpo Walker, sirene turche per Pavlovic, Gimenez l'ultimo tassello. Pavlovic al Fenerbahce, la posizione del difensore. Milan: tra Walker e Tomori, il punto sulla difesa. Calciomercato Milan, aggiornamenti su Gimenez. Tottenham su Tomori | LIVE News.

