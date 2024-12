Ilrestodelcarlino.it - Simone Bolelli, smash vincente. “Bologna, il tennis e la mia Davis. Jannik un esempio”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Castenaso (), 9 dicembre 2024 – Daa Malaga e ritorno. Con il borsone in spalla e la racchetta in manoha fatto tantissima strada, in giro per il mondo a cercare di disegnare traiettorie imprendibili per i suoi avversari. Oltre 20 anni in cui la passione per ilnon ha mai smesso di ardere, prima nel singolare e poi nel doppio dove ora sta vivendo una seconda giovinezza. Una passione che l’ha portato a sollevare due volte la Coppacon l’Italia e che ora lo proietta verso il futuro.al Country Club di Castenaso dove è cresciuto (Schicchi) Tutto è cominciato da qui? “Sì ho cominciato al Country Club qui a Castenaso. In realtà i primi allenamenti sono stati dal Siro, a 7-8 anni. Frequentavo le elementari in zona e il circolo era tra la scuola e casa.