Monza Rally Show | trionfo di Andrea Crugnola e passione dei tifosi all' autodromo

Il freddo e lo shopping natalizio non frenano ladei: tanta gente presente ieri all’per la conclusione del. Non la folla oceanica che si registrava quando partecipava Valentino Rossi, ma gli organizzatori possono essere comunque soddisfatti per la risposta del pubblico. Presente fin dal mattino per assistere alla conclusione della competizione e ancora all’ora di pranzo per l’avvio dello spettacolare “masters’“ a eliminazione diretta sul rettilineo del circuito. Grande protagonista del weekend brianzolo è stato, campione italiano in carica, che si è tolto la soddisfazione di iscrivere il suo nome ancora una volta nell’albo d’oro del, già vinto nel 2019. Alle sue spalle, di un nonnulla (poco meno di 3 secondi), Nikolay Gryazin.