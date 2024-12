Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese vuole rientrare subito, l’indiano a caccia dell’ipoteca iridata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:9:43 Situazione ora completamente cambiata, visto cheè in vantaggio per 6-5. Tutto sulle spalle diil peso dell’iniziativa per cercare di riprendersi almeno la possibilità di giocarsi il match nelle ultime due partite, o più che altro agli spareggi se la sua intenzione è di non rischiare altro.9:40 Buona mattina a tutti, ci ritroviamo anche oggi per la 12a (e chissà se decisiva) partita del matchtraDommaraju.Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella dodicesima partita del match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju., ieri, ha portato a casa una vittoria fondamentale, capace di portarlo sul 6-5.