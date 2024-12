Ilnapolista.it - Il New York Times celebra la “bromance” tra Sainz e Leclerc: rivali in pista, amiconi fuori

E’ finita. Charlese Carlosnon sono più compari di paddock. E il New, in un periodo in cui si festeggia per il “sano odio” che corre tra Verstappen e Russell,invece la “” Ferrari tra i due piloti-amici. Sarà che è quasi Natale.“Insieme,hanno formato un formidabile duo di piloti che ha aiutato la Ferrari a competere per il suo primo campionato costruttori dal 2008, con 21 punti di ritardo rispetto alla prima classificata McLaren. La stagione 2024 è stata la più forte delle rispettive carriere in F1 , conche si è assicurato tre vittorie (tra cui un’emozionante vittoria in casa a Monaco e una vittoria in casa della squadra al GP d’Italia) e 12 piazzamenti sul podio.ha portato a casa due vittorie (una appena 16 giorni dopo l’operazione) e otto podi”.