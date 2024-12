"Il Natale a Santa Marinella" per delle festività piene di eventi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024- Come tradizione vuole, in occasione delladell’Immacolata, l’Amministrazione Comunale ha presentato il programma natalizio che si svolgerà aSevera nei prossimi giorni.A parlarne è l’assessore Gino Vinaccia, che ha curato il cartellone culturale “Ildi” in accordo con il sindaco Pietro Tidei e la Giunta Comunale.“ Ilè un programma culturale ricco di iniziative per chi ama la musica e il teatro, ma anche di intrattenimento per i bambini con laboratorio e giochi- ha spiegato l’Assessore- Non mancheranno la tradizionale tombolata, organizzata dalla Pro Loco diSevera e il Capodanno in piazza con il concerto di Alan Soul e the Alanselzer, già ospiti questa estate del festival del Jazz, dove hanno riscosso grande successo, coinvolgendo il numeroso pubblico presente.