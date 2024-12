Tarantinitime.it - AQP: “Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi in alcune località del Comune di Martina Franca

Tarantini Time QuotidianoAcquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento delnell’abitato di(TA). Iriguardano la realizzazione di nuove opere acquedottistiche.Per consentire l’esecuzione dei, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 12 dicembre 2024 nelle seguentideldi(TA): contrada Paretone, contrada Specchia Tarantina, contrada Ciacciolo, contrada Caselle Vecchie, contrada Montefellone, strada Cupina, strada per Villa Castelli, strada Gianfelice e via Malva.La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 8:30 con ripristino alle ore 20:30.saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.