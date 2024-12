Probabili formazioni Parma-Hellas Verona | sedicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Si rivede Coppola nelledi, match delladi. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 15:00 di domenica 15 dicembre nello stadio Tardini, dove i crociati inseguono la seconda vittoria interna consecutiva dopo il 3-1 inflitto alla Lazio. Di fronte unche vuole punti per allontanarsi dalla zona calda. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte dei due allenatori.– Suslov, Harroui, Lazovic alle spalle di Tengstedt. Belahyane e Serdar a centrocampo. Ghilardi e Magnani in difesa.– Bonny guida l’attacco. Man, Cancellieri e Haj a supporto. Sohm e Keita presidieranno la mediana. Possibile chance per Leoni in difesa.