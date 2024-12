Laprimapagina.it - Nevicate anche abbondanti sulle montagne venete

Primo freddo intenso enella nottedel Veneto, con precipitazioni che sono state più copiosePrealpi vicentine rispetto alle Dolomiti. Sull’altopiano di Asiago si registrano in quota fino a 45 centimetri di neve fresca, 18 nella cittadina capoluogo, dai 20 ai 30 centimetri la coltre che si misuraprealpi veronesi, Monte Tonba e Monte Baldo.Dolomiti per ora le precipitazioni nevose sono più contenute. Infatti si va dai 5 centimetri di Ra Valles, sopra Cortina, ai 10 centimetri delle zone in quota tra Arabba e Falcade. In tutta la regione il clima è freddo e ventoso.