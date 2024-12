Ilrestodelcarlino.it - Massimiliano Mangraviti: "Cesena, risultato bugiardo al San Nicola"

Anche perquello del Sanè un. Ilha raccolto di sicuro molto meno di quanto ha seminato, ma il calcio è questo: vince chi la butta dentro, i pugliesi l’hanno fatto, i bianconeri no. "C’è un grande rammarico ovviamente perché torniamo a casa ancora una volta senza punti – ammette il difensore ex Brescia –. Se non sbaglio loro hanno fatto due tiri in porta in tutti i novanta minuti, eppure hanno vinto la partita. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni e l’unico conforto sta nel pensare che ripetendo prestazioni come queste prima o poi arriveranno anche i punti lontano dal Manuzzi". Eppure la trasferta barese era stata preparata bene anche dal punto di vista nervoso come afferma: "C’era la giusta tensione derivata anche dalla rabbia accumulata dopo la sconfitta di Frosinone.