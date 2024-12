Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano aggressivo al massimo in apertura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:10 Teoricamentefarebbe meglio a non prendere il pedone, ma continuare con lo sviluppo e giocare la normalissima 4. Cf6, ma è evidente che ci si trova in un terreno del tutto fuori da qualsiasi sua preparazione, tant’è che ha già usato 10 minuti sull’orologio.10:07 La posizione attuale non è neanche tanto ignota, l’ha giocata spesso l’attuale numero 1 (di pochissimo) dell’India, Arjun Erigaisi, di recente. E per lui è stata un’arma vincente. Chissà se ci saranno stati dei contatti, cosa del resto neanche difficilissima da immaginare.This is going to be a mad game ##WorldChessChampionshippic.twitter.com/3azxcnX6Ja— That is a move !! (@isamove) December 8,10:05 Praticamente i due stanno giocando una sorta di Gambetto Blumenfeld alla rovescia, una posizione comune sì, ma non così comune.