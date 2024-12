Lapresse.it - Giubileo, le immagini della sala operativa pronta ad intervenire in caso criticità

Leggi su Lapresse.it

L’apparato per la sicurezza, predisposto dalla questura di Roma e dalle altre forze di polizia che scenderanno in campo è pronto adin pochi istanti indi necessità. Oggi, nelladi via Genova, è stato testato il dispositivo e le oltre 2.000 telecamere presenti sulla città contribuiranno alla macchinasicurezza. Nella giornata di oggi, sono stati pianificati dalla Questura, con il concorso di tutte le Forze di Polizia e dei corpi di Polizia, dei servizi mirati a garantire la sicurezza di tutti gli eventi in programmagiornata in occasionefestività dell’Immacolata concezione, con particolare riguardo a quelli in programma presso il Vaticano e Piazza di Spagna a cui prenderà parte il Papa. I dispositivi si sono aggiunti alle attività di controllo alle aree con maggiore vocazione turistica e religiosa, anche in questocon particolare riguardo al Vaticano, nella cui cornice saranno messi in campo, sebbene in scala, i servizi già pianificati e destinati ad essere attuati in occasione degli eventi giubilari.