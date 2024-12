Liberoquotidiano.it - Due consigli per riaccendere i motori italiani e superare la crisi

Leggi su Liberoquotidiano.it

I vecchi comunisti erano dalla parte sbagliata della storia, ma avevano il pregio di essere gente seria, erano contro il capitale, ma ne incassavano i guadagni, facevano politica in fabbrica, ma sapevano che il lavoro non andava messo a rischio con l'ideologia. I nuovi arrivati dopo il crollo del muro di Berlino hanno perso il contatto con la realtà, fanno ingegneria sociale, hanno sostituito Marx con Greta e in pochi anni, con un colpo di penna, hanno mandato a carte quarantotto l'industria dell'auto, regina della manifattura mondiale. Elly Schlein ieri ha detto che Stellantis deve riprendere il piano per costruire la Gigafactory di Termoli. Produrre batterie per auto, che ci vuole? Qualcuno informi la segretaria dei democratici che l'azienda svedese Northvolt, la più importante in Europa, è fallita e non riesce a trovare un compratore.