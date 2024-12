.com - Serie C / L’Ascoli non si ferma più e stende il Sestri Levante

I bianconeri di Di Carlo, al settimo risultato utile, centrano la terza vittoria consecutiva con i liguri, superati 4-1. A segno Marsura, Varone e Corazza, doppietta 6 dicembre 2024 –era atteso oggi al “Del Duca” con ilper conre il buon momento positivo, dopo le 2 importanti vittorie contro Gubbio e Torres.In una gara che ha vistofaticare a concretizzare nella prima frazione di gioco, nella ripresa i bianconeri sono riusciti a raccogliere l’intera posta in palio, vincendo nettamente e meritatamente per 4-1.Gara che vede subito un brivido per i padroni di casa, con gli ospiti che colpiscono un palo proprio con l’ex di turno Clemenza, in bianconero nel torneo 2017/18.ci prova più volte con Corazza, Tremolada e Silipo, senza successo però, con il primo tempo che si conclude con un nulla di fatto.