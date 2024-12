Oh ma cosa fanno? Grande Fratello | l’abbraccio tra Lorenzo e Stefano poi succede l’impensabile

Leggi su Caffeinamagazine.it

La scorsa settimana,avevano deciso di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso tra loro, concedendosi una chiacchierata sincera al. Spinto dalla curiosità,aveva chiesto aquali fossero i pregiudizi che nutriva nei suoi confronti., con calma, gli aveva spiegato che in alcune occasioni aveva percepito un atteggiamento impulsivo: “In determinate situazioni agisci troppo d’istinto”, aveva affermato con decisione, facendo riferimento a episodi in cuinon aveva saputo gestire la sua rabbia.aveva accolto con serenità queste osservazioni, ammettendo che c’era del vero nelle parole del compagno. Tuttavia, aveva sentito il bisogno di essere compreso: “È strano che tu, con un passato simile al mio, non capisca perché reagisco in certi modi”, aveva detto.