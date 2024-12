Mistermovie.it - Mister Movie | Pippo Baudo commenta il Festival di Sanremo non alla Rai

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Dopo le recenti notizie sulla possibilità che ildinon venga più trasmesso dRai, arriva il commento di. Il celebre conduttore ha espresso la sua preoccupazione riguardo a questa eventualità, considerandola una vera e propria “catastrofe” per la tradizione dele ildinonRaiIldi, evento simbolo della musica italiana, potrebbe presto essere trasmesso su altre emittenti televisive. La notizia ha preso piede in seguito a una sentenza del TAR della Liguria che apre la possibilità a nuove soluzioni per la trasmissione della kermesse musicale, forse su canali come Mediaset o Sky a partire dall’edizione del 2026.In un’intervista rilasciata a Repubblica,hato questa possibilità con toni di forte preoccupazione: “Trasmettereal di fuori della Rai sarebbe un disastro.