Firenze, omaggio al Charlie Chaplin del cinema indiano alla Compagnia

, 7 dicembre 2023 – Sarà l’al leggendario attore, regista e produttore Raj Kapoor, noto anche come il, l’evento speciale della giornata di domenica 8 dicembre al River to River Florence Indian Film Festival, l’unica manifestazione in Italia interamente dedicatatografia ecultura del Subcontinente, con la direzione di Selvaggia Velo. Universalmente considerato uno dei più influenti rappresentanti della settima arte in India e insignito, nel corso della carriera, di 3 National Film Awards, 11 Filmfare Awards e del Dadasaheb Phalke Award, il più alto riconoscimento per ilconferito direttamente dal governo dell’India, Kapoor ha dominato Bollywood durante il suo periodo d'oro, diventando famosissimo per i suoi iconici ruoli di vagabondo allegro e onesto nonostante le avversità.