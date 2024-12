"Fermo, che fai!". Guillermo Mariotto, follia a Striscia la Notizia. Arriva Staffelli col tapiro e finisce malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da una settimana, l’addio improvviso dia Ballando con le stelle è al centro delle cronache. Nonostante le sue spiegazioni sul motivo del suo allontanamento – ufficialmente dovuto a un’emergenza legata a una sarta che collabora con la casa di moda Gattinoni – in molti continuano a sollevare dubbi, tanto che la sua versione non ha convinto del tutto il pubblico e i giornalisti. Dopo giorni di speculazioni sulla sua salute,ha chiarito di aver dovuto lasciare lo studio televisivo per concludere un lavoro urgente che avrebbe dovuto finire la sarta, sabato sera finita in ospedale a causa di un malore.In un’intervista ad Adnkronos, lo stilista aveva parlato di un ritorno a Ballando il 14 dicembre, dando per certo il suo rientro in trasmissione. Ivan Zazzaroni, intanto, ha cercato di minimizzare la situazione, definendoun personaggio fondamentale per il programma, capace di rompere la monotonia con le sue esternazioni imprevedibili: “è spettacolo, è Ballando con le stelle”, ha detto Zazzaroni, “è uno che spezza i momenti, con i suoi giudizi stravaganti e a volte incomprensibili, ma fa parte del gioco”.