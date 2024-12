Ilrestodelcarlino.it - Danneggiamento tomba di famiglia: Ferrara Tua nega responsabilità e risarcimento

Vorrei portare a conoscenza di tutti i cittadini ildella nostradi. Tutti i mesi faccio visita alle tombe dei miei cari e il 6 aprile scorso ho constatato che ladi mio papà (0066) era stata danneggiata alla base, mentre il mese precedente 06-09-2024 non c’era nessun danno. Immediatamente ho dovuto compilare un modulo per la richiesta diche due giorni dopo, l’8 ottobre, ho presentato al gestoreTua. Istanza che è stata esaminata dal Gil il 13 novembre con esitotivo in quanto non hanno riscontratodiTua e senza testimoni (raccomandata ricevuta da compagnia assicurativa Aon Roma il 22 novembre). Ho chiesto un incontro con il sindaco, poi all’assessore competente e in ultimo al presidente diTua, ma nessuno dei tre mi ha dato la possibilità di esprimere il mio disappunto sulla risposta ricevuta.