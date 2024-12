Ilgiorno.it - A2A investirà 700mila euro per un parco turistico a Madesimo

A2A realizzerà aunper una spesa di. È stata firmata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale die dal direttore della Business unit generazione e trading di A2A Lorenzo Spadoni la convenzione per la realizzazione di opere di valorizzazione paesaggistica dell’area a monte dell’abitato di Isola, sulla sponda destra del torrente Liro, con i sedimenti asportati dal bacino idroelettrico di Isolato. Come previsto dal Piano di governo del territorio die in vista del prossimo intervento manutentivo programmato sul proprio bacino di Isola, A2A potrà realizzare nella frazione di Isola unall’interno del quale sarà presente un percorso ciclo-pedonale. Si prevede inoltre la realizzazione di sottoservizi per il collegamento della fognatura della frazione Mottaletta e delle predisposizioni impiantistiche per l’eventuale successiva implementazione di apparati di illuminazione pubblica.