Ilfattoquotidiano.it - Un fulmine colpisce un blocco di esplosivi: morti 12 soldati vietnamiti durante un’esercitazione militare

Unsi sarebbe abbattuto sulla zona in cui si stavano esercitando, provocando un’esplosione che non avrebbe lasciato possibilità di sopravvivenza: sarebbe stata questa la dinamica di un’incidente che ha portato alla morte di 12.La tragedia è avvenuta la sera di lunedì 2 dicembre, quando i militari si trovavano al poligono di tirodella 7ª Regione, nella provincia di Dong Nai. Così riporta Vietnam News Agency. L’esercitazione, prevista dall’1 al 4 dicembre, si sarebbe svolta in condizioni metereologiche avverse e prevedeva che itrasportassero undiverso un punto di raduno. Secondo i rapporti preliminari, gli ordigni sarebbero detonati, mentre i militari cercavano riparo dalla tempesta, a causa di unche avrebbe colpito il detonatore elettrico.