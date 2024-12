Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto e camion a Mirandola, grave un bambino

Modena, 6 dicembre 2024 – Undi cui non è al momento nota l’età è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel Modenese, a, dove un’e unsi sono scontrati per una dinamica ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 18. Il minore è stato trasportato all’ospedale bolognese con l’elisoccorso.