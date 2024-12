Unlimitednews.it - Pestano poliziotto che li aveva fermati in auto, 4 arresti a Crotone

(ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, 4 persone, individuate quali presunte responsabili del pestaggio, commesso ai danni del Vice Ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Sortino, il 7 ottobre. Sono indagate per tentato omicidio, aggravato, lesioni personali pluriaggravate, resistenza e violenza a un Pubblico Ufficiale in concorso, porto delle armi o degli oggetti, atti a offendere, in concorso” e danneggiamento, aggravato”. I 4, lo scorso 7 ottobre, senza alcun motivo, hanno proditoriamente aggredito l’appartenente alla Forze di Polizia, il quale, mentre si stava recando presso la Questura dinotato un’, che stava percorrendo la S.S. 106 a una velocità elevatissima, con un andamento potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada e chegià cagionato due lievi collisioni con altrettanti veicoli, decidendo di seguirla e fermandosi nella via Don Giuseppe Puglisi del quartiere Lampanaro di, dove, dopo aver richiesto aglioccupanti delucidazioni sulla condotta di guida e d’identificarsi, è stato dagli stessi inizialmente percosso, anche mediante l’utilizzo del suo sfollagente, in dotazione individuale,cheadoperato solo per difendersi dal brutale pestaggio per farli desistere.