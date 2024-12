Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: scatta la FP1, problemi sulla Ferrari di Charles Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.39 Perez si porta al quarto posto a 358 millesimi, mentre Magnussen, a sua volta all’ultima gara in F1, è secondo a 38 millesimi da Russell.10.38 Testa-coda per Hadjar che lamenta pochissimo grip con la sua Red Bull. Russell intanto sale in vetta in 1:26.894 con 215 millesimi su Norris.10.37vettura di. SF-24 sui cavalletti e tecnici che stanno lavorando in maniera importante.10.36 Molti piloti sono tornati subito ai box, mentre prosegue Bottas al suo ultimo appuntamento in F1, in 1:28.881.10.35 Il primo crono della sessione viene fissato da Magnussen in 1:27.76610.34 Tutti con gomme medie tranne Arthur(con enormi griglie al posteriore) e Hadjar con soft.10.33 Esordisce anche Arthurcon la, poi Doohan, Hadjar al posto di Verstappen, Norris, Lawson, Hamilton.