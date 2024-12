Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, svolta nella causa contro l’Italia sul Rosatellum: la Cedu chiede un parere alla Commissione di Venezia

Entra nel vivo laCorte europea dei diritti dell’uomo nata dal ricorso di Mario Staderini, ex segretario dei Radicali italiani e attivista per i diritti politici,laper il Parlamento italiano, il cosiddetto(dal nome del suo estensore, il deputato Ettore Rosato). La, infatti, ha chiesto di esprimere unsul casocosiddettadieuropea per la democrazia attraverso il diritto) l’organismo consultivo del Consiglio d’Europa riconosciuto come la massima autorità internazionale in materia di diritto. Si tratta di un passaggio molto rilevante: solo sette volte in passato la Corte di Strasburgo aveva preso la stessa iniziativa, e solo una volta in una, quella intentata da Silvio Berlusconi dopo la sua estromissione dal Senato adellaSeverino.