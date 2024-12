Ilgiorno.it - La scoperta di Paride Dioli: una cimice capace di “sconfiggere” la dorifora delle patate

Sondrio – Il sondriesecertifica la presenza in Italia di un tipo didi ““ la(insetto che provoca danni alle foglie). È stato infatti l’entomologo sondriese, in qualità di senior researcher del museo di Storia naturale di Milano, a classificare una specie dinordamericana (Perillus bioculatus) ritrovata in provincia di Gorizia, la prima in Italia. Un’altra, quella “asiatica“, nell’immaginario collettivo, è un insetto assai fastidioso che, da qualche anno, popola spesso le case degli italiani provocando anche danni alle colture. Questa nuovainvece è utile e potrebbe essere usata contro la, incubo per ogni agricoltore che coltiva. "Questa specie nordamericana – spiega– è predatrice, introdotta a suo tempo in alcuni paesi dell’Est Europa nella lotta biologica per contrastare il coleottero della patata del Colorado, la comune