Formiche.net - I mercati rimescolano le carte, ora l’Italia è più affidabile della Francia

Leggi su Formiche.net

Che il vento in Europa fosse cambiato, lo si era capito da tempo. Ma oraha un suo personalissimo tesoretto da sfruttare a dispetto di quei Paesi frugali le cui manovre sono state bocciate, in modo abbastanza clamoroso, da Bruxelles, pochi giorni fa. E non sono solo soldi, il che già basterebbe. C’è anche un credito morale, in termini di affidabilità. Altrimenti come si spiegherebbe la soddisfazione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel commentare la discesa dello spread Btp/Bund ai minimi da tre anni, a quota 108. Perché 110 era la soglia decisamente psicologica che Giorgetti aveva individuato e superata la quale,sarebbe entrata a pieno titolo nel novero dei Paesi affidabili.Come detto, un differenziale di rendimento tra titoli decennali italiani e tedeschi non lo si vedeva da tre anni a questa parte.