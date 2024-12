Formiche.net - I big del Mercosur si incontrano in Uruguay. E si parla dell’Europa…

È iniziato il 65° Summit dei Capi di Stato del Mercato comune del Sud () e i Paesi associati. In due giorni, i rappresentanti di Argentina, Brasile, Paraguay,e Venezuela discuteranno di temi cruciali di interesse comune, ma soprattutto di molte condizioni per la firma dell’accordo con l’Unione europea.Durante l’evento, l’trasferirà la presidenza temporanea all’Argentina per il primo semestre del 2025 e si parlerà dell’ingresso ufficiale del Panama come Stato associato al blocco attraverso la firma dell’Accordo di Complementazione Economica. Si spera anche la conferma della Bolivia come membro attivo.L’agenda è iniziata ieri con la riunione del Consiglio di, per la definizione della linea politica, insieme ai ministri degli Affari esteri e ai ministri dell’Economia dei Paesi membri.