Boxe, Francesco Grandelli sfiderà Lorente per l’europeo dei pesi piuma

affronterà Cristobalper il titolo europeo dei: il pugile italiano salirà sul ring di Carbonia nella serata di venerdì 13 dicembre per affrontare lo spagnolo, con il chiaro intento di strappare la cintura al rivale iberico. Il nostro portacolori cercherà di riportare alle nostre latitudini una corona continentale, visto che al momento nessun pugile italiano si trova sul trono della propria categoria di peso.avrà di fronte a sé la sfida più importante della sua carriera: ex campione EBU Silver e numero 3 della classifica europea, ha lavorato duramente per meritarsi una nuova chance dopo la sconfitta rimediata un anno e mezzo fa contro Mauro Fronte. Il padrone di casa insegue un’affermazione che potrebbe aprire le porte per un incontro di livello mondiale nel prossimo futuro.