Bambino precipitato a Roma i pm indagano per istigazione al suicidio | sequestrato il cellulare

al. È questa la pista che gli inquirenti stanno battendo nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Valerio S., ragazzino di 12 anniieri 5 dicembre dal balcone di casa sua nel quartiere Collatino a, nella stessa via Igino Giordani dove si consumò il delitto Varani nel 2016. Ilè poi morto all’ospedaleGesù. Gli investigatori hanno intantoildel giovane per fare chiarezza sulla vicenda. Aiuterà a capire se sia stato un incidente o un gesto volontario.Chi c’era in casaAl decimo piano dell’appartamento in via Igino Giordani c’erano anche il padre del 12enne, la sua sorellina e la baby sitter. L’uomo stava lavorando in smart working. Gli investigatori ascolteranno in queste ore familiari, amici e insegnanti del ragazzino per far luce sull’accaduto.