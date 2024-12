Quotidiano.net - Accusata di tradimento durante la festa di nozze, il pm: “Gli insulti social verso di lei non sono diffamazione”. E chiede l’archiviazione

Torino, 5 dicembre 2024 - Il pm Roberto Furlan ha chiestodel fascicolo d’inchiesta sugliricevuti sul web dall’imprenditrice Cristina Seymandi dopo la diffusione di un video in cui l’ex compagno, Massimo Segre,unaorganizzata per annunciare ledella coppia, aveva accusato pubblicamente, in un discorso dal palco, di essere stato tradito da quella che avrebbe dovuto essere la futura moglie. Ora, secondo la procura di Torino, le frasi denigratorie degli haters (odiatori) pubblicate sul web non configurerebbero il reato di, perché la diffusione suinetwork di notizie che riguardano la vita privata delle persone ha reso comune l'abitudine ai commenti e di questa mutata condizione della società bisogna tenerne conto. Queste, in sintesi, le motivazioni.