Tentato omicidio di San Silvestro. Condannato a 5 anni l'aggressore

L’accusa era die la pena richiesta dal pubblico ministero di 9e 8 mesi. Il giudice Tiziana Lottini lo haa 5e 4 mesi accogliendo la tesi difensiva del marocchino presentata dall’avvocato del foro spezzino Raffaella Nardone. Jassine Chihi è comparso ieri in Tribunale a Spezia per rispondere dell’aggressione avvenuta Capodanno in piazza Cavour. Quella notte il marocchino di 29colpì con un bicchiere di vetro al collo Nedad Sulejmanovic provocandogli una ferita latero cervicale con lesione muscolare. Per l’episodio venne poi arrestato dalla squadra mobile della questura spezzina il marocchino eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di, firmata del gip Marinella Acerbi su richiesta del pubblico ministero Maria Pia Simonetti e del procuratore Antonio Patrono.