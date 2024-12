Ilgiorno.it - Pronta la rampa di mattoncini donati dai bimbi

È una festa di colori, realizzata con circa 11milaLego. Si tratta della(nella foto) per disabili realizzata a Corsico e inaugurata alla giocheria Piperita. È stata realizzata con l’aiuto di tutti, soprattutto di tanti bambini. Una barriera architettonica abbattuta in pochi giorni lanciando un messaggio di solidarietà molto forte a favore di chi ha problemi con la deambulazione. Alla prima erano presenti tanti corsichesi e anche alcuni ragazzi in carrozzella che l’hanno subito provata. L’iniziativa era stata lanciata il 16 novembre scorso e in pochi giorni erano stati raccolti migliaia di. "È stato davvero emozionante, anche la fase della realizzazione è durata molte ore. Ma abbiamo abbattuto una barriera architettonica – racconta Elena Moro, titolare del negozio di giocattoli e del laboratorio per bambini –.